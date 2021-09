Wereldwijd weinig optimisme over nieuwe Afghaanse regering

Ook de Russische en de Indiase overheid hebben hun zorgen geuit over de situatie in Afghanistan. Volgens deze landen moet de Taliban worden gehouden aan afspraken waarbij terreurgroepen geen uitvalsbasis krijgen in het land. China heeft eerder gezegd dat het wil samenwerken met de nieuwe machthebbers in Kabul.

Geen enkel land heeft het Islamitische Emiraat Afghanistan nog officieel erkend.