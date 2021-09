Russische minister van Noodsituaties overleden bij 'reddingspoging'

De Russische minister van Noodsituaties Jevgeni Zinitsjev is om het leven gekomen bij een militaire oefening in het noordpoolgebied. Het ministerie heeft niets bekendgemaakt over de omstandigheden, maar de hoofdredacteur van staatsomroep RT, het voormalige Russia Today, meldt dat een cameraman in het water was gevallen. Zinitsjev zou achter hem zijn aangesprongen om hem te redden.

"Er waren genoeg ooggetuigen, maar niemand had genoeg tijd om te bevatten wat er precies was gebeurd toen Zinitsjev in het water sprong, achter de gevallen man aan. Daarbij kwam hij terecht op een uitstekende steen", schrijft hoofdredacteur Simonjan van RT op Twitter. Of de cameraman werkzaam was voor haar omroep en of hij het ongeluk heeft overleefd, vermeldt ze niet.

Nieuwssite RBK meldt op basis van een anonieme bron dat Zinitsjev is omgekomen bij het opnemen van een trainingsvideo voor het ministerie van Noodsituaties. Volgens die bron was een lid van de filmcrew over de rand van een klif gegleden en probeerde de minister hem vast te houden. De cameraman zou ook zijn overleden bij het ongeluk bij Norilsk, de noordelijkste stad van Siberië.

KGB

Zinitsjev was sinds 2018 minister en was ook lid van de Russische nationale veiligheidsraad. Daarvoor was hij onder meer verantwoordelijk voor de beveiliging van president Poetin, adjunct-directeur van de geheime dienst FSB en waarnemend gouverneur van de regio Kaliningrad. Hij begon zijn carrière in de Sovjetperiode bij de beruchte KGB.

Het Kremlin meldt dat president Poetin op de hoogte is gebracht over de dood van Zinitsjev en dat hij zijn deelneming betuigt.