Marokkanen mogen stemmen, maar of ze het ook doen? 'Er verandert toch niets'

Marokkanen kunnen vandaag hun stem uitbrengen voor zowel de landelijke als de provinciale en lokale verkiezingen. Het Noord-Afrikaanse land houdt ze alle drie op dezelfde dag, om de verspreiding van het coronavirus te beperken en om meer kiezers te verleiden om hun stem uit te brengen. Bij de vorige landelijke verkiezingen in 2016 was het opkomstpercentage slechts 43 procent.

De afgelopen week werd het straatbeeld in Marokko bepaald door kleine, maar luidruchtige campagneteams van de 31 politieke partijen die meedoen. Door de coronamaatregelen zijn die beperkt in de manieren waarop ze de kiezers kunnen bereiken. Omdat grote bijeenkomsten verboden zijn, speelt de campagne zich vooral af in de media. Flyeren is ook verboden, al wordt dat vaak genegeerd.

Corona belangrijkste thema

Corona is ook het belangrijkste thema dat leeft onder de Marokkaanse bevolking. Er is veel onvrede over de coronamaatregelen en met name de grootste regeringspartij PJD, een conservatief islamitische partij, lijkt hierop afgerekend te gaan worden.

Bovendien heeft de partij die sinds 2011 de dominante factor is in de Marokkaanse politiek te maken met een extra handicap. Afgelopen juli besloot de Marokkaanse overheid dat er geen politiek mag worden bedreven in gebedshuizen. Voor de PJD zijn dit juist de plekken waar zij hun kiezers kunnen bereiken.