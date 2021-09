Wekdienst 8/9: 'Proces van de eeuw' start in Frankrijk • Debat over dubbele petten

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

In Parijs start de rechtszaak tegen de verdachten van de terreuraanslagen van 13 november 2015 op onder meer de concertzaal Bataclan. Er vielen toen 130 doden. Lees hier meer over de enorme rechtszaak, die in Frankrijk wordt omschreven als het 'proces van de eeuw'.

De Tweede Kamer debatteert over de kwestie rond de drie staatssecretarissen die onlangs werden benoemd en die hun functie combineerden met het Kamerlidmaatschap. De staatssecretarissen Yesilgöz, Wiersma (beiden VVD) en Van Weyenberg (D66) hebben hun Kamerzetel inmiddels opgegeven.

De Surinaamse president Santokhi is op bezoek in Nederland. Hij heeft straks een ontmoeting met demissionair premier Rutte en koning Willem-Alexander.

Wat heb je gemist?

Het Mexicaanse Hooggerechtshof heeft geoordeeld dat het strafbaar stellen van abortus ongrondwettelijk is. De uitspraak is een grote overwinning voor pro-abortus-activisten in het conservatieve rooms-katholieke land. De voorzitter van het hof noemde de uitspraak een keerpunt voor alle vrouwen, vooral de kwetsbaarste.

Het hof oordeelde over een wet in de noordelijke deelstaat Coahuila, die grenst aan Texas, waar abortus strafbaar was gesteld. Die wet moet nu van tafel en ook voor de rest van het land zal het oordeel van het hoogste rechtsorgaan vergaande consequenties hebben, is de verwachting. In veel deelstaten in Mexico zijn nog strenge wetten van kracht tegen abortus. Honderden vrouwen, veelal uit arme milieus, zitten gevangenisstraffen uit.

