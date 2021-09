Brand in gevangenis Indonesië eist tientallen levens

In de Indonesische provincie Banten, op het eiland Java, is brand uitgebroken in een gevangenis. Een woordvoerder van de overheid zegt tegen persbureau Reuters dat er veertig doden zijn gevallen.

Het vuur ontstond midden in de nacht, tussen één en twee uur. Na het uitbreken van de brand werd de gevangenis ontruimd, maar voor velen zou dat te laat geweest zijn. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. De gevangenis ligt niet ver van Jakarta.

In het blok waar de brand woedde, zouden gevangenen hebben gezeten die zijn veroordeeld voor drugsdelicten. Er zou in het blok plek zijn geweest voor 122 mensen, maar de gevangenis was volgens de autoriteiten veel te vol. De totale capaciteit was 600, maar er zaten z'n 2000 gedetineerden vast.