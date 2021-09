Iran gaat door met verrijken van uranium, wordt atoomakkoord nog nageleefd?

In 2018 trok de VS zich eenzijdig terug, omdat Iran volgens president Trump ondanks het akkoord kon doorgaan met het ontwikkelen van kernwapens. De VS schroefde de sancties weer op.

Iran trok zich een jaar later gedeeltelijk en vorig jaar volledig terug, nadat de VS de Iraanse generaal Soleimani in Bagdad had geliquideerd.

Aankondiging

In april maakte Iran bekend dat het uranium ging verrijken tot 60 procent zuiverheid. Voor kernenergie moet het uranium voor 4 of 5 procent verrijkt zijn, voor het maken van kernwapens is een zuiverheid van 90 procent of hoger gebruikelijk.

President Biden, Trumps opvolger, heeft al gezegd dat hij het akkoord uit 2015 nieuw leven in wil blazen.