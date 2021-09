Pakketbezorgster bedreigd en beroofd in Heerhugowaard

Een pakketbezorgster van PostNL is vanmorgen in Heerhugowaard beroofd van haar lading. Een donker geklede man klom in de bestelbus van de 24-jarige vrouw en dwong haar naar een andere locatie te rijden.

Daar werden de pakketten overgeladen in een ander voertuig. Na de beroving reed de bestelbus door naar recreatiegebied Geesterambacht bij Noord-Scharwoude. Daar liet de verdachte de vrouw met haar lege bestelbus achter. Volgens NH Nieuws kreeg ze tijdens de beroving een pistool tegen haar hoofd.

Een verslaggever van de regionale omroep meldt dat er urenlang onderzoek is gedaan op de parkeerplaats, onder andere met speurhonden. Het is niet duidelijk wat er is buitgemaakt. Ook is er geen spoor van de daders.