Demonstraties in gespannen sfeer op onafhankelijkheidsdag Brazilië

In het hele land zijn pro-Bolsonaro-betogingen aangekondigd, maar ook Braziliaanse oppositiepartijen demonstreren. Zij zijn bang dat de aanhangers van Bolsonaro de kans grijpen om het Hooggerechtshof te bestormen, in een equivalent van de bestorming van het Capitool in Washington door aanhangers van president Trump.

Bolsonaro-aanhangers zagen gisteravond al kans om door een politiecordon te breken dat rond het Congres in de hoofdstad Brasilia is opgetrokken. Het lukte ze niet om het Hooggerechtshof te omsingelen. De politie houdt het plein eromheen hermetisch afgesloten.

De Braziliaanse president heeft in toespraken meerdere keren gezegd dat het Hooggerechtshof te machtig is. Hij is er onder meer kwaad over dat de hoogste juridische instantie in het land een onderzoek heeft ingesteld naar zijn uitspraken dat er bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar oktober gefraudeerd zal worden.

Het Hooggerechtshof in Brasilia is ook een onderzoek begonnen naar mogelijke antidemocratische activiteiten en het verspreiden van valse informatie door medestanders van Bolsonaro. Die noemde dat vervolgens "ongrondwettelijk" en een schending van de vrijheid van meningsuiting.