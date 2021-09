OM eist 10 jaar en tbs tegen 70-jarige kindersekstoerist

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een gevangenisstraf van tien jaar en tbs geëist tegen een 70-jarige inwoner van Nijmegen. De man wordt ervan verdacht dat hij tussen 2004 en 2010 in Vietnam, Sri Lanka, Oekraïne, Moldavië en India zeker dertien minderjarige jongens seksueel heeft misbruikt.

Beelden daarvan zou hij met kindermisbruikers in het buitenland hebben gedeeld. Hij maakte volgens het OM deel uit van een internationaal netwerk van pedoseksuelen dat in niet-westerse landen naar slachtoffers zocht.

Achter de radiator

De verdachte is in 2002 al eens veroordeeld voor ontucht met een 7-jarige jongen en in 2012 voor het bezit van kinderporno. Hij kwam in 2019 opnieuw in beeld op aanwijzingen van de Belgische justitie. Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie startte toen een onderzoek. Begin vorig jaar werd hij aangehouden.

Zijn woning werd drie keer doorzocht. Bij een van de doorzoekingen werden versleutelde gegevensdragers gevonden. Ze zaten in zwarte folie gewikkeld verstopt achter een radiator. Het onderzoek naar die gegevensdragers loopt nog. Mogelijk levert dat bewijs op voor meer strafbare feiten.

Reisverslagen en kinderporno

De man hield nauwgezet bij wat hij op zijn reizen naar het buitenland deed. Daarmee heeft hij de politie ongewild enorm geholpen, zei de officier van justitie vandaag op de zitting.

Volgens de officier reisden de man en zijn vrienden doelbewust naar verre landen om daar "eenvoudig en veelvuldig" seksueel toegang tot jongetjes te krijgen. Dat deed hij onder meer door de familie van jongetjes geld te lenen. In ruil daarvoor mocht hij dan bij de jongetjes slapen.

Veroordelingen elders

In het onderzoek is samengewerkt met de Britse, Belgische, Noorse en Canadese politie. In het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen hebben mannen die met de Nijmegenaar in verband zijn gebracht gevangenisstraffen gekregen.

"Als gelijkgestemden bleken zij elkaar te hebben gevonden in het afreizen naar veelal Aziatische landen waar ze hun focus op maar één ding lag: met zo veel mogelijk jonge jongens seks hebben", zei de officier.

Volgens het OM heeft de man geen oog voor de traumatische gevolgen van zijn handelen voor zijn slachtoffers. Hij zou ze als "wegwerpartikelen" hebben behandeld, zonder enige vorm van respect. Mede daarom eiste de officier een lange gevangenisstraf.