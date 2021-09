Aantal positieve tests stijgt heel licht, iets minder ziekenhuisopnames

"We hebben een soort evenwicht bereikt, met relatief hoge cijfers" zegt Aura Timen van het RIVM. Al een maand lang worden er gemiddeld zo'n 2500 positieve tests per dag geregistreerd. Ook vandaag weer: tot 10.00 uur vanmorgen zijn door het RIVM 2501 positieve tests geteld.

Ook het reproductiegetal, dat een paar weken achterloopt en de verspreiding van het virus aangeeft, verandert nauwelijks.

De besmettingscijfers zijn wel relatief hoog, zegt Timen. "We gaan de herfst en de winter in met hoge cijfers, terwijl we weten dat het virus gedijt in de winter- en herfstmaanden." Toch is de situatie ook totaal anders dan een jaar geleden. "Want we hebben een aanzienlijke vaccinatiegraad, al zijn er zeker in jongere leeftijdsgroepen nog veel mensen die zich niet hebben laten vaccineren."

Minder IC-opnames

In de ziekenhuizen nam het aantal IC-opnames af: met een vijfde, tot 85 afgelopen week. Buiten de IC bleef het aantal opnames met 426 ongeveer gelijk.

In de ziekenhuisbezetting is het lagere aantal IC-opnames niet echt te zien: er liggen ongeveer evenveel mensen op de intensive care als twee weken geleden. Er liggen nu 678 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 682), van wie 215 op de IC (gisteren: 220), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).