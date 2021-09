1,25 procent hoger: Johnson verhoogt belastingen vanwege zorgkosten na corona

De Britse premier Johnson heeft een belastingverhoging van 1,25 procent aangekondigd. Met die verhoging wil hij het zorgstelsel hervormen en de achterstand in de niet-kritieke zorg door de coronapandemie wegwerken. Het kabinet is akkoord gegaan met het voorstel.

Het plan is naar het parlement gestuurd. Later wordt duidelijk wat het inhoudelijk precies betekent. "Het zou verkeerd zijn als ik zou zeggen dat we dit herstel kunnen betalen zonder de moeilijke maar verantwoorde beslissingen te nemen over hoe we het gaan financieren", zei Johnson tegen het parlement.

Hij noemt het onverantwoord om nieuwe leningen en hogere schulden aan te gaan om de kosten van de pandemie te bestrijden. De kosten van het zorgstelsel zullen stijgen door de vergrijzing. Daarbovenop komt de nasleep van de pandemie. Om dat op te vangen wil Johnson de inkomstenbelasting verhogen.

Veel van zijn partijgenoten zijn daar geen voorstander van omdat hij daarmee een verkiezingsbelofte breekt, melden Britse media. Johnson had eerder gezegd niet aan de inkomstenbelasting te komen. Critici vrezen dat vooral mensen met een laag inkomen geraakt worden door de plannen.