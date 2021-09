Tijdens lockdowns veel minder kinderen met alcoholvergiftiging

De lockdowns in de coronacrisis hebben ertoe geleid dat er fors minder kinderen in het ziekenhuis werden opgenomen met een alcoholvergiftiging. Tijdens de eerste lockdown, van 16 maart tot 31 mei 2020, was de daling 70 procent.

Dat blijkt uit onderzoekscijfers van kinderarts Nico van der Lely en promovenda Louise Pigeaud, gepubliceerd in The Journal of Adolescent Health. De cijfers zijn afkomstig van twaalf alcoholpoli's verspreid over het land.

Opgehokt

Van der Lely zegt dat de daling vermoedelijk kan worden verklaard doordat jongeren minder gemakkelijk aan alcohol konden komen door de sluiting van horeca en sportclubs. "Ze waren soort van opgehokt", zei Van der Lely in het NOS Radio 1 Journaal. "Bovendien zaten hun ouders vaak naast ze aan de keukentafel, want die waren thuis aan het werk. Dus er was geen groepsdruk en het toezicht was toegenomen."

Van der Lely zag eind vorig jaar, tijdens een gedeeltelijke lockdown, dezelfde trend. Na de lockdowns nam het aantal alcoholvergiftigingen onder minderjarigen wel weer toe. "Vooral na die eerste lockdown was er een enorm rebound effect en we zien dat nu ook weer. Ik zag gisteren vier kinderen op mijn polikliniek en vandaag ook weer drie, alsof het weer 2018 is."

'In ziekenhuis valt kwartje meestal'

De kinderarts zegt dat er van de cijfers een waarschuwing moet uitgaan. "Als alles goed verloopt met de coronacijfers, wordt het maatschappelijke leven na de zomervakantie weer grotendeels hervat. Zeker nu naast de horeca ook het hoger onderwijs en sportverenigingen weer volledig open zijn, kan bij jongeren het idee leven om de rustige lockdownmaanden in te halen en extra hard te feesten met veel alcohol."

Ondertussen poogt hij de kinderen, hun ouders en beleidsmakers zo goed mogelijk voor te lichten. "Bijvoorbeeld via de data uit ons onderzoek. En in het ziekenhuis, als ze net wakker zijn na een coma, nemen we ze mee naar de computer en laten we met visualisaties zien wat de gevolgen kunnen zijn. Dan valt het kwartje meestal wel."