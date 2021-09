Wekdienst 7/9: WK-kwalificatiewedstrijd Oranje • Huldiging Paralympiërs

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Tweede Kamer debatteert met informateur Hamer over haar eindverslag over de mislukte formatiepoging.

In Den Haag worden de Paralympiërs gehuldigd door demissionair premier Rutte, Koning Willem-Alexander en prinses Margriet.

En het Nederlands Elftal speelt vanavond in de Johan Cruijff Arena een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije. De wedstrijd begint om 20.45 uur en is live te zien op NPO 3 en te volgen in liveblog op NOS.nl.

Wat heb je gemist?

Het is voor Syrische vluchtelingen niet veilig om terug te keren naar hun land. Ze lopen het risico in de gevangenis te belanden, te worden verkracht of gemarteld, of om spoorloos te verdwijnen. Tot die conclusie komt Amnesty International.

Het rapport vormt een aanklacht tegen landen die stellen dat sommige delen van Syrië, waar jarenlang een burgeroorlog woedde, veilig zijn. Specifiek worden onder meer Denemarken, Zweden, Libanon en Turkije genoemd, als landen die Syrische vluchtelingen onvoldoende bescherming zouden bieden en druk uitoefenen om terug te keren. Nederland heeft als beleid dat Syriërs voorlopig niet worden teruggestuurd.

De mensenrechtenorganisatie sprak met tientallen Syriërs en documenteerde de verhalen van 66 'terugkeerders' tussen 2017 en 2021. Vijf van hen kwamen om het leven in gevangenschap en van zeventien is het lot onbekend. Ook zijn Syrische vrouwen en kinderen slachtoffer van seksueel misbruik.

Ander nieuws uit de nacht:

Metro-netwerk regio Rotterdam plat door storing: in de regio Rotterdam rijden geen metro's door een nog onbekende storing. De metro's kunnen niet uitrijden en mensen kunnen het metrostation niet binnen", meldt vervoerder de RET.

Voor het eerst in jaren weer meer studenten het huis uit: voor het eerst in jaren zijn er vorig jaar weer meer studenten van universiteiten op kamers gaan wonen. Er verhuisden bijna 26.000 studenten vanuit het ouderlijk huis naar een universiteitsstad, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de jaren daarvoor was dit aantal rond de 22.000.

Virginia haalt omstreden standbeeld generaal Lee deze week weg: een omstreden standbeeld van generaal Robert E. Lee in Richmond, in de Amerikaanse staat Virginia, wordt woensdag weggehaald. Het is het grootste Confederatie-standbeeld in de hele staat, neergezet ruim 130 jaar geleden. Door de Black Lives Matter-beweging laaide ook het verzet tegen Confederatie-standbeelden op, en verschillende werden al weggehaald of neergehaald.

En dan nog even dit:

De Amerikaanse acteur Michael K. Williams (54) is dood aangetroffen in zijn woning in New York. Volgens de New York Post, die het nieuws als eerste meldde, is hij vermoedelijk overleden aan een overdosis drugs.

Williams brak bijna twintig jaar geleden door met de rol van Omar Little in tv-serie The Wire over de strijd van de politie in Baltimore tegen de misdaad. Williams speelde daarin de rol van de crimineel Omar Little die drugsdealers beroofde. Hij gaf in 2016 toe dat hij ook zelf met drugsverslaving worstelde.

Het personage van Omar in The Wire stond vooral bekend om zijn 'whistle', de manier waarop hij floot: