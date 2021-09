Metro-netwerk regio Rotterdam plat door storing

In de regio Rotterdam rijden helemaal geen metro's door een storing. De metro's kunnen niet uitrijden en mensen kunnen het metrostation niet binnen", meldt vervoerder de RET.

Wat de oorzaak is van de storing kan een woordvoerder nog niet zeggen. "Het is enorm balen natuurlijk, we doen er alles aan om het probleem te verhelpen", zei een woordvoerder kort na 06.00 uur in het NOS Radio 1 Journaal.

Om wat voor storing het precies gaat, kan de RET nog niet zeggen. Het advies is om de website in de gaten te houden. "Als we meer weten laten we het direct weten."