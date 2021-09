Ook Panjshirvallei lijkt onder controle Taliban, 'grote symbolische waarde'

De beroemde Panjshirvallei in Afghanistan lijkt in handen te zijn gevallen van de Taliban. Op een persconferentie claimden de Taliban de controle te hebben over het gebied. Op beelden bij de BBC is te zien hoe de extremistische organisatie een vlag hijst op het kantoor van de gouverneur van Panjshir.

In feite heeft de Taliban per vandaag het hele land in handen. "Het is voor de Taliban een overwinning van grote symbolische waarde, want de vallei was de laatste plek in Afghanistan waar nog gewapend verzet plaatsvond tegen de nieuwe machthebbers", zegt NOS-correspondent Aletta André.

In de Panjshirvallei - op hemelsbreed minder dan honderd kilometer van Kabul - had de 32-jarige verzetsleider Ahmad Massoud zich verschanst met zo'n 6000 lokale militieleden en restanten van het Afghaanse regeringsleger. "Ik hoor dat veel verzetsstrijders nu de bergen zijn ingevlucht en vanuit daar nog steeds vechten, maar het is de vraag hoeveel ze vanuit deze positie nog kunnen bereiken", zegt André.