Acteur Jean-Paul Belmondo (88) overleden

De Franse acteur Jean-Paul Belmondo (88) is overleden. De film- en toneelacteur was een van populairste acteurs van de Franse cinema. Sinds 2001, toen hij een beroerte kreeg, verscheen hij nog zelden voor de camera's. Het Franse publiek was hem nog niet vergeten, schrijft BFMTV, omdat de films waarin hij speelde nog vaak op tv worden uitgezonden.

Belmondo was in de jaren 60, 70 en 80 een van de beroemdste Franse filmsterren. Hij werd vooral bekend met films in de zogenoemde nouvelle vague-stijl. Zijn doorbraak kwam in 1960 met een hoofdrol in À bout de souffle van Jean-Luc Godard.