Australische muskuseend zegt de woorden 'you bloody fool'

De Australische muskuseend kan menselijke geluiden nabootsen. Carel ten Cate, hoogleraar dierengedrag aan de Leiden Universiteit, kwam bij toeval achter een geluidsopname van een eend die "you bloody fool" zegt en schreef er een wetenschappelijk artikel over.

Een Australiër maakte de opnames in 1987 en het werd ook al eens beschreven in een Australisch vogeltijdschrift, zegt Ten Cate in het NOS Radio 1 Journaal. "Er zijn een hele hoop onderzoekers die zich bezighouden met vocaal leren en waar het voorkomt. Het was ze tot nu toe allemaal ontgaan dat er zo'n eend bestond die dat kon. Ik kwam er toevallig achter."

Metalen deur dichtslaan

"You bloody fool" (jij verdomde dwaas) zijn de enige woorden die de eend kan produceren. Maar hij kan ook het geluid van een dichtslaande metalen deur nabootsen. "Als je het geluid van de deur naast het geluid dat de eend maakt legt, hoor je het verschil niet."

Van de veertig vogelsoorten over de hele wereld was er tot nu toe van drie soorten bekend dat ze geluiden kunnen imiteren: papegaaien, zangvogels en kolibries. "Ik was dan ook stomverbaasd", zegt Ten Cate. "Er was nooit sprake van dat een eend echt een menselijke stem of andere geluiden kon imiteren. Het was heel verrassend om dat te ontdekken. Dit voegt dus een vierde groep toe aan dat vrij exclusieve gezelschap."

De onderzoeker was vooral verbaasd omdat van eenden algemeen wordt aangenomen dat het vrij primitieve soorten zijn. "Het is een hele vroege afsplitsing van de vogelstamboom en daarin verwacht je niet deze geavanceerde eigenschappen terug te vinden."

Hollandse eend leer je niet spreken

Volgens de onderzoeker betekent de ontdekking niet dat je eenden zomaar kunt leren spreken. "Er zijn wel behoorlijk wat vogelsoorten die je door beloning en training kunt leren om hun eigen geluiden zodanig te vervormen dat het een beetje gaat lijken op menselijk stemgeluid", zegt hij. Bij sommige honden werkt dit ook.

"Maar in dit geval is het een heel ander geluid dat ze maken. Echt het imiteren van een menselijke stem." Volgens Ten Cate doen ze dat alleen maar doordat ze die geluiden op jonge leeftijd hebben gehoord. "Als ze seksueel volwassen worden gaan ze deze geluiden opeens produceren, dus het is een heel ander soort leerproces dan het omvormen van het eigen geluid."