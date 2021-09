Sportscholen bieden steeds vaker boklessen aan als medicijn tegen parkinson

Steeds meer sportscholen en fysiotherapiepraktijken in Nederland en België bieden Parkinson Boxing aan. De trainingen bestaan uit boksoefeningen en functionele oefeningen, waarbij de deelnemers dubbele taken moeten uitvoeren. Volgens neuroloog Bas Bloem van het Radboudumc is dat precies waar mensen met parkinson baat bij hebben.

In Nederland kampen ruim 53.000 mensen met de ongeneeslijke ziekte parkinson. Uiterlijke kenmerken zijn onder andere trillende spieren, stijfheid en moeite met de balans. Maar volgens Bloem is dat maar het topje van de ijsberg. "Het is een heel ingewikkelde ziekte die voor een groot deel komt door een tekort aan dopamine in de hersenen. Door regelmatig te sporten, kan het verlies aan dopamine waarschijnlijk een beetje worden afgeremd. En het helpt om nieuwe dopamine aan te maken. Sporten is echt een medicijn", zegt hij tegen Omroep Gelderland.



"Wat er echt misgaat in de hersenen van mensen met parkinson is het uitvoeren van twee dingen tegelijk. Ze hebben moeite met dubbeltaken", legt Bloem uit. "En boksen is natuurlijk bij uitstek iets waar je je balans moet houden, en de tegenstander of boksbal in de gaten moet houden."

Alex Hoogveldt uit Duiven is een van de fanatieke deelnemers aan de Parkinson Boxing-lessen in Ede. Hij is erg enthousiast. "Het is net alsof de mist in je hoofd verdwijnt. En daardoor kan ik mijn eigen parkinson veel beter aan. Ik durf zelfs te zeggen dat het voor mij persoonlijk beter werkt dan de medicatie."