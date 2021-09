Nieuwe Duitse ambassadeur in China onverwacht overleden

De nieuwe Duitse ambassadeur in China is onverwacht overleden, enkele weken na aankomst in het land. Er is nog niets bekendgemaakt over de doodsoorzaak van 54-jarige Jan Hecker.

Hecker was vorige maand met zijn vrouw en drie kinderen aangekomen in de Chinese hoofdstad. Na de gebruikelijke quarantaineperiode van twee weken wegens corona, had hij eind augustus zijn geloofsbrieven aangeboden.

Niets wees op gezondheidsproblemen, zegt iemand die afgelopen vrijdag te gast was bij een feestje in Heckers ambtswoning. De ambassadeur kwam vrolijk en gezond over op de aanwezigen.

Vertrouweling Merkel

De in Kiel geboren jurist werd gezien als een vertrouweling van Angela Merkel. Als vluchtelingencoördinator moest hij er tussen 2015 en 2017 voor zorgen dat haar belofte 'Wir schaffen das' waargemaakt kon worden. Later werd hij topadviseur buitenlandpolitiek en begeleidde hij de kanselier regelmatig op buitenlandse reizen.

Het Duitse persbureau DPA meldt dat Hecker nadrukkelijk was gekozen om continuïteit te garanderen in het Duitse China-beleid, nu het land dit jaar een nieuwe kanselier krijgt. China zou de komst van deze ervaren diplomaat hebben toegejuicht, ook omdat de banden met het Westen de laatste jaren toch al onder druk staan.

De taken van de ambassadeur worden voorlopig waargenomen door de tweede man van de ambassade.