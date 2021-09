Start spreekrecht nabestaanden in MH17-proces op Schiphol

In het MH17-proces in de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol komen vandaag de eerste nabestaanden aan het woord. Zo'n negentig familieleden van slachtoffers uit binnen- en buitenland maken de komende drie weken gebruik van hun spreekrecht.

De eerste nabestaande die aan het woord komt, is Ria van der Steen. Zij verloor haar vader en stiefmoeder en is als bestuurslid betrokken bij nabestaandenorganisatie Stichting Vliegramp MH17.

Daarna volgen twee Australische nabestaanden via een videoverbinding en doen nog eens zes Nederlanders hun verhaal in de zittingszaal. Voor iedere nabestaande is een kwartier spreektijd ingeruimd.

Sommige sprekers nemen de komende weken beeldmateriaal of persoonlijke voorwerpen mee om hun verhaal te ondersteunen. De rechtbank heeft daar akkoord voor gegeven.

Invalshoek

Volgens advocaat Arlette Schijns kiest iedere nabestaande zijn of haar eigen invalshoek. "De een gaat in op de gevolgen van de ramp, de ander gaat terug naar de dag dat het gebeurde." Sommigen zullen zich rechtstreeks richten tot de vier verdachten in het MH17-proces.

Drie Russen en een Oekrainer staan terecht voor het neerhalen van het toestel van Malaysia Airlines in juli 2014. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat zij een belangrijke rol hadden bij het neerzetten en weghalen van de raketinstallatie waarmee het vliegtuig is neergeschoten boven Oekraine. Bij de ramp kwamen 298 mensen om, het merendeel Nederlanders.

Net als de rest van het MH17-proces, zendt de rechtbank ook de slachtofferverklaringen rechtstreeks uit. Nabestaanden kunnen er voor kiezen om niet in beeld gebracht te worden.

