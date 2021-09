Organisatie GP kijkt terug op 'fantastisch weekend', online opnieuw kritiek op drukte

De organisatie van de Dutch Grand Prix is zeer tevreden over het Formule 1-weekend in Zandvoort. "We kijken met veel trots terug op een fantastisch weekend", zegt circuitdirecteur Robert van Overdijk. "Er is heel hard aan dit evenement gewerkt en ik zie alleen maar blije gezichten."

Op de derde en laatste dag kwamen opnieuw duizenden mensen naar de badplaats. Terwijl Max Verstappen er op het circuit met de overwinning vandoor ging, liet een groep van ongeveer zeventig demonstranten van actiegroep Extinction Rebellion zich horen op de boulevard. Daar fietsten ze naartoe met borden waarop teksten stonden als "Niks tof aan stikstof". Die demonstratie verliep volgens de politie rustig, net als het evenement zelf. "Het is vooralsnog een feest", zei een woordvoerder rond 18.00 uur.

Een stroom van duizenden toeschouwers verliet na de zege van Max Verstappen Zandvoort per trein. Om 19.30 uur waren 20.000 bezoekers ingestapt. Zo'n 23.000 racefans kwamen vandaag per trein naar het circuit. Over het hele weekend vervoerde de NS een kleine 90.000 bezoekers, verspreid over 522 treinen. Ook de vervoerder kijkt terug op een "geslaagd weekend".

'Niet de plaatselijke braderie'

Toch klonk er voor de derde dag op rij gemor op sociale media. Die ging over het toegelaten aantal bezoekers, zo'n 65.000 per dag, en de drukte op en rondom het circuit. Op vrijdag hoopten zich op het station en in de straten van Zandvoort grote mensenmassa's samen. Volgens de Zandvoortse burgemeester David Moolenburgh ging het die dag om "aanloopdingen". "Na het ingrijpen van de organisatie was het beheersbaar", blikt hij terug.

Beelden van de menigtes leidden tot verbaasde en boze reacties uit onder meer de politiek en de entertainmentsector. De organisatie van de Dutch GP trof gisteren extra maatregelen wat betreft de looproutes.

"We hebben de drukte na vrijdag goed gemanaged. Gisteren en vandaag waren vlekkeloze dagen", stelt Van Overdijk. Een evenement met dagelijks 65.000 bezoekers leidt volgens hem logischerwijs tot grote menigten. "Maar we organiseren niet de plaatselijke braderie. Het is een wereldwijd evenement."

'Deel van de volksgezondheid'

Online kwam ook kritiek op het feit dat bezoekers veelal rondliepen, terwijl het om een geplaceerd evenement ging. Op de voorwaarde dat toeschouwers vaste zitplaatsen zouden krijgen, mocht het evenement met twee derde van de reguliere capaciteit doorgaan.

Circuitdirecteur Van Overdijk: "Zaterdag en zondag zijn mensen langer op hun stoel blijven zitten. Dat ze naar het toilet moeten en wat willen drinken, hoort erbij." Sportief directeur Jan Lammers voegt toe: "Blij zijn en plezier hebben is ook een belangrijk deel van de volksgezondheid."

Ook aanwezig op het circuit was het koninklijk paar. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinsessen Amalia en Ariane brachten zo'n twee uur voor de start een bezoek aan Max Verstappen in de pitsstraat. De koning was gisteren ook al aanwezig bij de kwalificatie. Op Twitter bedankte de coureur het koninklijk gezin achteraf voor hun support.