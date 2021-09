Staatsgreep lijkt gaande in Guinee, 'president vastgezet'

Militairen in Guinee zeggen dat ze de regering van president Condé omver hebben geworpen. In een korte boodschap die op de staatstelevisie werd uitgezonden, zei een militair dat het plan is om een interim-regering samen te stellen, en dat er later meer details volgen.

De militair, kolonel Mamadi Doumbouya, werd vergezeld door acht andere gewapende mensen, en op de achtergrond was de vlag van het land in West-Afrika te zien. Hij zei ook dat de grenzen van Guinee voor een week dichtgaan en dat de democratie van Guinee wordt hersteld. De militairen drongen eerder vandaag het pand van de staats-tv binnen.

"De plicht van een militair is om het land te redden", zei Doumbouya. "We willen de politiek niet langer toevertrouwen aan één man, maar we willen haar aan het volk geven."

Schoten bij paleis

De boodschap volgt na een dag vol onrust in de hoofdstad Conakry. Bij het presidentiële paleis werd vanochtend hevig geschoten en ook op andere plekken in de stad waren schoten te horen. Volgens het ministerie van Defensie is de aanval op het paleis door de presidentiële garde afgeslagen. Het leger spreekt van "muitende troepen" die achter de aanval zitten.

Op onbevestigde beelden op sociale media is echter te zien dat Condé wordt vastgehouden door gewapende mannen. De sfeer in Conakry zou zeer gespannen zijn.

De populariteit van Condé is de laatste maanden fors omlaaggegaan. Hij kwam in 2010 aan de macht bij de eerste verkiezingen sinds 1958, maar ging, tegen de grondwet in, vorig jaar voor een derde termijn als president en won de verkiezingen. Bij protesten daartegen vielen volgens de oppositie tientallen doden.