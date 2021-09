Binnenlandse vluchten vanaf vliegveld Kabul opgestart 'zonder functionerende radar'

Vanaf de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn enkele binnenlandse lijnvluchten hervat. Zaterdag vertrokken toestellen van de Afghaanse luchtvaartmaatschappij Ariana naar de steden Herat, Kandahar en Mazar-i-Sharif.

De manager van Ariana in Kabul zei tegen het Amerikaanse persbureau AP dat de vliegtuigen opstegen terwijl het radarsysteem van de luchthaven nog niet werkt. Voor vandaag staan opnieuw drie binnenlandse vluchten op het programma.

De hervatting van de vluchten is te danken aan Qatarese en Turkse luchtvaartexperts en luchtverkeersleiders die afgelopen week in Afghanistan arriveerden om het vliegverkeer weer op gang te helpen. Dat lag stil sinds afgelopen maandag de laatste vlucht met Amerikaanse militairen uit Kabul vertrok, waarmee de internationale evacuatieoperatie ten einde kwam.

Kort daarop nam de Taliban het militaire deel van het internationale vliegveld over, waarmee ze het hele luchthaventerrein in handen kregen. Na de inname van Kabul door de Taliban op 15 augustus was de omgeving van de luchthaven ruim twee weken het toneel van chaos door de massale toestroom van Afghanen en buitenlanders die het land wilden verlaten. De Taliban weigerden toestemming te geven voor de voortzetting van de evacuatieoperatie na de afgesproken deadline van 31 augustus, hoewel lang niet iedereen die daar recht op had op dat moment het land uit was.

Overleg met Taliban over nieuwe evacuaties

De internationale gemeenschap wil de evacuaties hervatten en een aantal landen zijn daarover in gesprek met de Taliban. Ook Nederland voerde eind vorige week overleg met de nieuwe Afghaanse machthebbers. Demissionair minister Kaag van Buitenlandse Zaken sprak woensdag en donderdag in Qatar, Pakistan en Turkije over de mogelijkheid om opnieuw evacuatievluchten vanuit Kabul op te starten.

De Verenigde Naties noemen heropening van de luchthaven voor internationaal vliegverkeer cruciaal voor humanitaire hulp aan de bevolking van Afghanistan.