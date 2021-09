Wekdienst 5/9: Verstappen start van pole position • Slotdag Paralympische Spelen

Wat heb je gemist?

Een miljardenschikking van vier grote farmaceuten met Amerikaanse staten en lokale overheden, gaat zo goed als zeker door. De farmaceuten willen omgerekend 22 miljard euro betalen om hun rol in de opiatencrisis af te kopen. Opiaten zijn zware pijnstillers. Miljoenen Amerikanen zijn er verslaafd aan geraakt, met honderdduizenden doden als gevolg.

De overheden beschuldigen de farmaceutische bedrijven van wanbeleid, omdat die de gevaren van de pijnstillers bagatelliseerden. Met de miljardenschikking willen de bedrijven een einde maken aan duizenden lopende civiele rechtszaken.

Ander nieuws uit de nacht:

'Grenfell Tower in Londen vormt gevaar voor omgeving en wordt gesloopt': nabestaanden willen dat niet, onder meer omdat er nog een juridisch proces loopt. Ook willen ze er een monument maken.

Spaanse politie treft Nederlandse bergbeklimmer (46) dood aan in tent: een andere bergbeklimmer had hem gevonden en alarmeerde de politie. Reddingswerkers hebben het lichaam opgehaald. De politie gaat uit van een natuurlijke dood.

Paralympische Spelen

Het is de laatste Wekdienst Tokio van de Paralympische Spelen en hoe kan het ook anders dat er ook hier weer een medaille valt te noteren. Op de slotdag van de Spelen heeft Nikita den Boer een bronzen medaille veroverd op de marathon (T54). De 30-jarige wheeler snelde in een nieuwe Nederlands record (en persoonlijk record) van 1.38,16 over de finish. Op slechts vijf seconden van de Australische Madison de Rozario die het goud pakte.

Met die laatste prestatie zit het er nu echt op voor Nederland. De paralympische ploeg kan zich op gaan maken voor de sluitingsceremonie later vandaag in Tokio. Om 13.00 uur Nederlandse tijd sluit Japan de Paralympische Spelen af. Meer lees je in onze Wekdienst Tokio.

En dan nog even dit:

De megarechtszaak Eris ging afgelopen week inhoudelijk van start. Centraal in het proces staan leden van motorclub Caloh Wagoh. Zij zouden op bestelling koelbloedige moorden hebben gepleegd. NOS op 3 legt alles over het proces uit in onderstaande video: