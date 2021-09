Rijkswaterstaat takelt beweegbare deel aangevaren Gerrit Krolbrug weg voor onderzoek

In Groningen is het beweegbare deel van de beschadigde Gerrit Krolbrug op een ponton getakeld voor vervoer. Het wordt door Rijkswaterstaat naar een werf in een ander deel van de stad gebracht om te onderzoeken of het nog gerepareerd kan worden. Dat onderzoek was niet mogelijk op het water.

In mei voer een Duits vrachtschip tegen de brug aan. Sindsdien is de brug niet meer bruikbaar voor autoverkeer. Voor het ongeval gingen er zo'n 3500 automobilisten per dag over de brug over het Van Starkenborghkanaal heen.