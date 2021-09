Politie houdt in Maastricht een man aan die met een bijl over straat liep

De politie in Maastricht heeft een man gearresteerd die eerder vandaag op straat had rondgelopen met een bijl. Onduidelijk is waarom hij dat wapen bij zich droeg: dat moet nog uit verhoren van de politie blijken.

Rond 19.00 uur viel de politie een woning binnen, waar de man werd gearresteerd. Voor zijn aanhouding had hij volgens agenten op straat een jonge vrouw geslagen met een tas. Zij raakte daardoor lichtgewond aan haar hoofd.

De vrouw lijkt volgens de politie een willekeurig slachtoffer. Onduidelijk is waarom de man haar sloeg.

Eerder vandaag waarschuwde de politie al voor de man, die met een bijl door de wijk de Heeg in het zuidoosten van de stad rondliep. Ook werd er een burgernetbericht verstuurd, waarin werd gesproken van een man van ergens in de 20 met een groot postuur.

Bij de zoekactie werden een helikopter, politiehond en verschillende gewapende agenten ingezet.