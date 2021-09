Demonstranten raken slaags met oproerpolitie in Montenegro

Montenegro is sinds 2006 onafhankelijk van buurland Servië, maar de Servisch-orthodoxe kerk is in het Balkanland nog altijd de dominante religieuze institutie, waar 70 procent van de christenen bij is aangesloten. De banden met Servië en de rol van de kerk, zorgen voor etnische spanningen. Een derde van de bevolking identificeert zich als Servisch.

Een maand geleden werd er ook al door duizenden gedemonstreerd in Cetinje. De betogers eisten toen dat de inzegening elders zou plaatsvinden, maar de kerk gaf aan die oproep geen gehoor. De Servisch-orthodoxe kerk had een belangrijk aandeel in de demonstraties die uiteindelijk leidden tot de val van de vorige, prowesterse regering. Inmiddels zitten er ook pro-Servische en pro-Russische partijen in het kabinet.