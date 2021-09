Bewoners Oudenbosch terug naar huis, balkons zijn gestut

Bewoner Shiva Kerdel peinst er niet over om terug naar huis te keren. "Elke keer als ik aan mijn woning denk, voel ik me allesbehalve veilig", vertelt hij. Hij lag te slapen toen het balkon dat aan zijn slaapkamer grenst neerstortte. Zelf bleef hij ongedeerd maar de schrik zit er goed in."

Hoewel de balkons zijn gestut vindt Kerdel het te gevaarlijk. "Ik voel me echt niet op m'n gemak om vanavond weer in mijn eigen bed te slapen", stelt hij. "Tot nu toe is er nog geen oplossing geboden die me geruststelt. Er is een spalk aan de binnenkant van de deur geplaatst, zodat ik die niet zomaar kan openen en naar beneden kan vallen. Dat is het. Het is bizar."

Voorlopig blijft hij bij zijn vriendin wonen. "Het gevoel dat ik geen eigen huis meer heb, is pijnlijk. Ik kijk het aan, maar tot nu toe is er nog geen geruststellende oplossing geboden."