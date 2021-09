2793 positieve tests, gemiddeld lichte daling

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 2793 nieuwe positieve tests gemeld. Dat zijn er 232 meer dan gisteren.

Gemiddeld daalt het aantal positieve coronatests licht. in de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 2533 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is 2 procent minder dan de zeven dagen daarvoor.