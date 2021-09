Taliban, Al-Qaida, IS-K, Haqqani Netwerk: zo liggen de verhoudingen

Nee, het nieuwe Afghanistan onder de Taliban wordt geen uitvalsbasis voor terreurorganisaties, beloofde de extremistische beweging vooraf. In realiteit is het Centraal-Aziatische land al jaren een broeinest voor terroristen. En de afgelopen maanden zijn duizenden strijders bevrijd uit de gevangenis en nog eens duizenden buitenlandse extremisten naar Afghanistan getrokken.

"De kans dat een nieuw 11 september vanuit Afghanistan gepland wordt, is voorlopig klein", zegt Jorrit Kamminga (Instituut Clingendael). We moeten volgens hem niet onderschatten hoeveel planning en organisatie een grote aanslag aan de andere kant van de wereld kost. "Maar de kans op terroristische aanslagen in Afghanistan en in de regio blijft heel groot."

Vriend of vijand

Tientallen gewapende groeperingen zijn daartoe in staat, allemaal met een eigen agenda. Sommige beschouwen elkaar als familie - anderen juist als afvallige vijand.

"Je hebt de jihadisten met hun ideologische strijd tegen het Westen, maar er spelen ook transnationale en regionale conflicten mee, zoals de strijd tussen India en Pakistan. Aangezien die jihadistische organisaties allemaal door verschillende landen in de regio worden gesteund, boksen ze tegen elkaar op", zegt Beatrice de Graaf (Universiteit Utrecht).

In dit artikel beperken we ons tot vier terreurorganisaties die volgens experts een groot gevaar vormen op korte termijn. Het exacte aantal strijders valt niet te becijferen, maar dit is de schatting op basis van VN-rapporten en analyses: