Lewis Hamilton beantwoordt vragen van kinderen: 'Ik wilde vroeger superman of astronaut worden'

Formule-1-fan en Jeugdjournaalverslaggever Joanke Dijkstra heeft via zoom een half uur gesproken met coureur Lewis Hamilton. Een bijzonder moment, want Hamilton geeft meestal geen lange interviews. Wat hem over de streep trok was dat de vragen waren ingestuurd door kinderen.

Na een oproep op sociale media kwamen er meer dan 500 vragen binnen van kinderen. De leukste vragen werden door de vragenstellers zelf aan hem voorgelegd.

Zo wilde twee kinderen weten of Hamilton wel eens een stroopwafel had gegeten.