Wekdienst 3/9: Raceweekend Zandvoort begint • Mbo-jaar van start

Wat heb je gemist?

Meer jongvolwassenen kampten in de eerste helft van dit jaar met psychische problemen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Een op de vier mensen tussen de 18 en 25 jaar was in die periode psychisch ongezond. Dat is een stijging van 10 procent ten opzichte van 2020.

Iemand wordt volgens het CBS aangemerkt als psychisch ongezond als diegene zich bijvoorbeeld vaak somber voelt, zenuwachtig is en veel stress ervaart. Volgens de laatste cijfers kampen jongvolwassenen vaker met zulke klachten dan andere leeftijdsgroepen. Of de coronacrisis de oorzaak is van de stijging in de mentale gezondheidsklachten onder mensen, kan het CBS niet vaststellen.

Ander nieuws uit de nacht:

Tata-topman: 'We eten, wassen en rijden in staal, we moeten het hier produceren': na het kritische rapport over de staalfabriek in IJmuiden reageerde directievoorzitter Hans van den Berg in Nieuwsuur. De fabriek verplaatsen is geen optie, zei hij. Volgens Van den Berg wordt al gewerkt aan manieren om de uitstoot terug te brengen. Hij erkende dat daarmee eerder begonnen had kunnen worden.

Nieuwe poging Marsrover om steengruis te verzamelen lijkt gelukt: de eerste poging mislukte begin augustus. Nu is op een foto het bij elkaar geboorde gruis te zien, meldt ruimtevaartorganisatie NASA.

Ruimtevliegtuig Richard Branson voorlopig aan de grond: tijdens de laatste vlucht, op 11 juli, week het toestel af van de afgesproken koers. Zolang het onderzoek daarnaar niet is afgerond en de veiligheid kan worden gewaarborgd, mag het toestel niet vliegen.

Paralympische Spelen

De dag in Tokio is voor de Nederlandse paralympiërs voortvarend begonnen, met goud voor het rolstoeltennisduo Tom Egberink en Maikel Scheffers. Tennisser Niels Vink en wielrenner Daniel Abraham Gebru haalden brons.

En er zit meer in het vat: vanaf 10.00 uur zijn de finales bij het zwemmen, met flink wat Nederlandse inbreng. Bij het rolstoeltennis komt er sowieso een Nederlandse medaille aan voor Diede de Groot, die in het vrouwenenkelspel de finale speelt tegen de Japanse Yui Kamiji. Aniek de Groot speelt om het brons tegen Jordanne Whiley uit Groot-Brittannië.

Meer over de paralympische dag lees je in onze Wekdienst Tokio.

En dan nog even dit:

Het Formule 1-weekend is niet alleen spannend voor de coureurs en voor de fans, maar ook voor iedereen die bij de logistiek is betrokken. De NS zet alles op alles om zo veel mogelijk fans per spoor in Zandvoort te krijgen en ook bij andere bedrijven is het alle hens aan dek. Want hoe krijg je 70.000 mensen op een plek die bekendstaat als onbereikbaar? Je ziet het in de video: