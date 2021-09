Twaalf mensen naar ziekenhuis na vrijkomen chemische stoffen zwembad Joure

In Joure zijn twaalf mensen met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht nadat er chemische stoffen waren vrijgekomen in een zwembad. Volgens de brandweer is de situatie inmiddels onder controle.

De brandweer ging in eerste instantie af op een melding van brand. Er zou rook uit de kelder van het gebouw komen, maar eenmaal in het zwembad bleek er geen sprake van brand.

"Er was een probleem met een machine in het zwembad dat zout omzet in chloor", zegt een woordvoerder. Daarbij kwamen chemische stoffen vrij. Dat zou het gevolg zijn van een chemische reactie tussen chloor en zoutzuur. Het is onduidelijk hoe de slachtoffers er aan toe zijn.

Uit voorzorg werd het zwembad ontruimd. Mensen die in het zwembad of de sporthal waren en buiten stonden, werden warm gehouden met isolatiedekens.

Jongeren kwamen in warmhoudende aluminiumfolie het zwembad uit en moesten zich voor de deur verzamelen: