Den Haag wil meeuweneieren insmeren met maisolie in strijd tegen overlast

De PVV ziet niets in de aanpak van de eieren. "Wij zijn geen voorstander van het insmeren van eieren", zei PVV-fractievoorzitter Sebastian Kruis. "We wonen met elkaar aan zee en we delen de stad met meeuwen. Dat is nu eenmaal zo. We moeten geen eieren gaan insmeren. Het is geen Pasen."

Ook de Partij voor de Dieren wil niet dat er in de nesten gerommeld gaat worden. "Pak eerst de daken aan en zorg bijvoorbeeld voor beter geïsoleerde daken, zodat er minder geluidsoverlast is. We moeten leren leven met de meeuwen."