'Meer doden door besmette vleeswaren, bedrijf rekte ook houdbaarheidsdata op'

Zes mensen zijn overleden als gevolg van listeriabesmettingen bij vleeswarenbedrijf Offerman, schrijft RTL Nieuws op basis van bij voedselwaakhond NVWA opgevraagde documenten. Ook zou het bedrijf de houdbaarheidsdata van zijn producten hebben opgerekt.

De uitbraak van de levensgevaarlijke bacteriële besmetting bij het bedrijf kwam twee jaar geleden al aan het licht en leidde toen tot grootschalige terugroepacties. In 2019 meldde het RIVM drie doden en één miskraam in twee jaar tijd als gevolg van de betreffende listeriabesmetting.

'NVWA pakte niet door'

Volgens de nieuwszender blijkt uit documenten dat het dodental in de periode 2017-2019 dubbel zo hoog was. Ook zou er nog een tweede miskraam zijn geweest als gevolg van het eten van besmette vleeswaren. Verder was ook nog niet bekend dat het bedrijf de houdbaarheidsdatum van producten als paté en boterhamworst ver had opgerekt, zoals RTL Nieuws nu meldt.

De NVWA had bij controles de listeriabacterie aangetroffen en daarvoor ook waarschuwingen gegeven. Maar volgens de nieuwszender heeft de waakhond nagelaten om door te pakken.

NVWA: andere prioriteiten

De in 2016 en 2017 aangetroffen listeria lag volgens de NVWA onder de wettelijke Europese norm. Daarom werd het risico laag ingeschat, staat in een reactie op de website van de voedselwaakhond. Een tweede inspectie na drie maanden bleef uit, onder meer omdat de NVWA voorrang gaf aan andere lopende zaken, meldt de voedselmonitor ook.

De NVWA had op dat moment onder meer zijn handen vol aan de fipronilcrisis, licht een woordvoerder telefonisch toe. Het agentschap kan niet bevestigen of de vleesverwerker de houdbaarheidsdatum in sommige gevallen tien dagen heeft opgerekt, zoals RTL meldt.

"We hebben een administratieve tekortkoming gezien op de houdbaarheidsdatum", zegt de woordvoerder. "Daar hebben we het bedrijf op aangesproken en een waarschuwing voor gegeven."

Vestiging gesloten

De betreffende vestiging van de vleesverwerker in Aalsmeer ging in 2020 voorgoed dicht. Offerman is in 2017 overgegaan in Ter Beke. Het bedrijf kon volgens RTL Nieuws geen reactie geven op het artikel, omdat de zaak aan de bestuursrechter is voorgelegd.

Het is volgens de NVWA niet een op een vast te stellen of het oprekken van de houdbaarheidsdatum tot doden heeft geleid. Zo waren bijvoorbeeld ook de schoonmaakprocedures bij het vleesbedrijf niet op orde.

De waakhond benadrukt dat honderd procent voedselveiligheid niet te garanderen valt. "De productie van levensmiddelen is over het algemeen niet steriel, en daarom is er altijd kans op een besmetting, ondanks inspanningen van bedrijven om dit te voorkomen en ondanks inzet van de toezichthouder die hierop toeziet."