Twee balkons ingestort bij appartementencomplex in Oudenbosch

Aan het Luitenant Looymanshof in Oudenbosch zijn afgelopen nacht twee balkons van een appartementencomplex naar beneden gestort. Bewoners melden aan Omroep Brabant dat er geen gewonden zijn gevallen.

"Gelukkig maar, want je moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren als zoiets overdag gebeurt", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

In het complex wonen vooral ouderen. Een van de bewoners schrok rond 05.00 uur wakker van een harde knal. "We dachten eerst dat er een gasfles was ontploft. Maar toen kregen we via de groepsapp van de buurt mee dat het ging om neergestorte balkons."

Vermoedelijk is eerst het bovenste balkon naar beneden gekomen. Dat nam in de val het tweede balkon mee. De brandweer en politie zijn aanwezig en doen onderzoek. Het is nog niet duidelijk waardoor de balkons zijn ingestort.