Wekdienst 2/9: Laatste voorbereidingen Zandvoort • Nieuw rapport over Tata Steel

Wat heb je gemist?

Oud-informateur Herman Tjeenk Willink is zeer kritisch op het verloop van de formatie. De onderhandelende partijen zitten na maandenlang overleg in een impasse. "Op de lange duur doet dit afbreuk aan de geloofwaardigheid van de politiek", zei Tjeenk Willink gisteravond in een interview met Nieuwsuur.

"Er moeten allerlei grote problemen worden opgelost. De relevante vraag is: hoe komen we uit deze situatie waar iedereen zo ongelukkig over is?"

Bekijk hier het hele interview met Tjeenk Willink: