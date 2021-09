Overstromingen in New York door Ida, noodtoestand uitgeroepen

De restanten van orkaan Ida leiden aan de oostkust van de Verenigde Staten tot hevige regenval en wateroverlast. In New Jersey was sprake van een tornado. In Pennsylvania en Delaware werd gewaarschuwd voor tornado's.

Burgemeester De Blasio van New York City heeft de noodtoestand uitroepen. Hij spreekt van historische weersomstandigheden met een recordhoeveelheid regenval. Ook in New Jersey is de noodtoestand uitgeroepen.

Naast de zware regen, zorgt ook de harde wind daar voor overlast en schade: