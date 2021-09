Oud-Kamerlid Norbert Klein (50Plus) overleden

Oud-Tweede Kamerlid Norbert Klein is overleden. Hij was 65 jaar. Klein zat van 2012 tot 2017 in de Kamer. 50Plus haalde bij de verkiezingen van 2012 twee zetels en Klein bezette daar één van.

Na het (tijdelijk) opstappen van partijleider Krol werd hij fractievoorzitter van 50Plus. Maar na een interne ruzie in 2014 volgde een splitsing en kwamen er twee fracties: 50Plus/Baay en 50Plus/Klein. Het partijbestuur van 50Plus koos de kant van Baay.

Enige tijd later ging Klein verder als onafhankelijk Kamerlid. Hij vond dat 50Plus zich te veel ontwikkelde als one issue-beweging. Als Kamerlid diende hij initiatiefvoorstellen in over het afschaffen van kieskringen en over de flexibilisering van het ouderdomspensioen.

Vrijzinnige Partij

Aan de verkiezingen van 2017 deed Klein mee met de door hem opgerichte Vrijzinnige Partij, maar die haalde geen zetels. Bij de Kamerverkiezingen van maart dit jaar stond hij op de lijst van Vrij en Sociaal Nederland, maar ook die kwam niet in de Kamer.

Norbert Klein was eerder ook gemeenteraadslid en lid van de Provinciale Staten van Gelderland voor de VVD.