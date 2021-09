Duizenden Afghanen mogen permanent in VK blijven dankzij operatie 'Warm Welcome'

Duizenden Afghanen die voor de Britse overheid hebben gewerkt, krijgen een permanente verblijfsstatus. Dat schrijven Britse media. Tolken, beveiligingspersoneel en anderen die gevaar lopen in Afghanistan, wordt die status toegekend.

Van de ruim 15.000 Afghanen die de Britten sinds 13 augustus hebben geëvacueerd uit Kabul, willen er zeker 8000 met hun families aanspraak maken op de status. Degenen die daarvoor al in het Verenigd Koninkrijk waren, kunnen hun tijdelijke verblijfsstatus gratis laten omzetten in een permanente.

Warm Welcome

Het besluit is een grote verandering ten opzichte van het huidige beleid: tot op heden konden Afghanen alleen een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen van maximaal vijf jaar. Dankzij Operation Warm Welcome, zoals het nieuwe beleid wordt genoemd, kunnen zij zonder beperkingen op zoek naar een baan.

Er wordt daarnaast omgerekend zo'n 14 miljoen euro beschikbaar gesteld om onderwijs toegankelijker te maken, en nog eens bijna 6 miljoen voor huisvesting en 3,5 miljoen voor zorg.

"We zijn de mensen die met de strijdkrachten in Afghanistan hebben samengewerkt enorm veel verschuldigd", zei de Britse premier Johnson, "en ik ben vastbesloten om deze mensen en hun families de hulp te bieden die ze nodig hebben om hun leven op te bouwen in het Verenigd Koninkrijk."

Tienduizenden Afghanen in VS

Ook in de Verenigde Staten zijn sinds de evacuaties half augustus duizenden Afghanen aangekomen die een permanente verblijfsstatus willen. President Biden zei eerder dat naar schatting 50.000 tot 65.000 Afghanen voor 31 augustus door de Amerikaanse troepen zouden worden geëvacueerd. Onder hen zijn Amerikaanse staatsburgers en mensen met een permanente verblijfsstatus, maar ook een grote groep Afghanen die nog asiel moet aanvragen.

Die laatste groep kan een tijdelijke verblijfsstatus krijgen op humanitaire gronden. Het is niet duidelijk hoeveel Afghanen op die gronden in de VS mogen blijven.

Regeling Nederland eerder al verruimd

In Nederland heeft het demissionaire kabinet toegezegd dat er een speciale procedure komt voor de geëvacueerde Afghanen. Zij worden opgevangen in een van de noodopvanglocaties van het COA, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Na een quarantaine van minimaal tien dagen kan asiel worden aangevraagd. Een team van experts zal bepalen wie ervoor in aanmerking komt en wie niet.

Eerder besloot het kabinet onder druk van de Tweede Kamer het asielbeleid voor Afghanen te verruimen. De groep Afghanen die voor Nederland heeft gewerkt en hier mag blijven werd uitgebreid van alleen tolken naar ook andere beroepen, zoals bewakers, koks en chauffeurs. Ook zij lopen gevaar nu de Taliban in Afghanistan aan de macht zijn gekomen, is de gedachte.

Gisteren kwamen de eerste 21 Afghaanse evacués aan bij de noodopvang in natuurgebied Heumensoord bij Nijmegen. De andere zijn kazerne Zoutkamp in Groningen, het Walaardt Sacré Kamp in Zeist en kazerne De Harskamp in Ede.