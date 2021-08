Politie: gebruik foto's van kentekencamera's bij ernstige delicten

Hoe werkt ANPR?

De camera's maken opnamen van kentekens. Die worden door speciale software gelezen en vergeleken met nummerborden in de database van de politie. Die beschikt over lijsten met kentekens van voertuigen die door de politie om een of andere reden worden gezocht. Het gaat bijvoorbeeld om auto-eigenaren die nog een gevangenisstraf open hebben staan of nog een hoge boete moeten betalen. Ook gestolen auto's staan in de database.