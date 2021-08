Acht kandidaten om voorzitter PvdA te worden

PvdA-leden krijgen wat te kiezen wat betreft de nieuwe voorzitter. De afgelopen tijd hebben zich acht kandidaten gemeld.

Esther-Mirjam Sent wordt beschouwd als een van de kanshebbers. De 54-jarige senator leidde vorig jaar de verkiezingsprogrammacommissie en kwam met het meest linkse PvdA-programma in jaren. Naast Eerste Kamerlid is Sent hoogleraar economie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Ook campagnestrateeg Pieter Paul Slikker zou een goede kans maken. Slikker (40) heeft een lange staat van dienst en een groot netwerk binnen de PvdA. Hij werkte voor alle partijleiders sinds Wouter Bos en heeft een goede band met de huidige partijleider Ploumen. Slikker is fractievoorzitter van de PvdA in Den Bosch.

Fusie of niet?

Twee outsiders voor de overwinning zijn de 28-jarige Frank van de Wolde en de 43-jarige Reshma Roopram. Van de Wolde spreekt zich sterk uit voor een fusie met GroenLinks. Na de slechte verkiezingsuitslag van zowel de PvdA als GroenLinks in maart publiceerde hij met partijgenoten en GroenLinks-leden het manifest 'Samen Rood Groen'.

Roopram, wethouder in Barendrecht, is juist sterk tegen een fusie. "Zetten wij de PvdA in de uitverkoop of gaan we ervoor zorgen dat Nederland weer weet waar de Partij van de Arbeid voor staat", zei ze toen ze zich kandideerde.

Een andere kandidaat is Gerard Bosman (65). Hij is medeoprichter van Linksom!, een actiegroep binnen de PvdA die probeert de koers naar links te verleggen, Verder doet de voorzitter van PvdA Hilversum, de 50-jarige Binnert de Beaufort een gooi, evenals Taco Kuiper (58) en de even oude Ger Rolsma.

Rangschikken

Half september zijn er drie voorzittersdebatten en vanaf 15 september kunnen leden stemmen. Begin oktober wordt de uitslag bekend en wordt dus duidelijk wie de opvolger wordt van Nelleke Vedelaar.

Die uitslag laat zich moeilijk voorspellen, vooral omdat leden de kandidaten moeten rangschikken. Iedereen zet de acht kandidaten dus op een lijst van een tot acht en dat maakt de uitkomst ongewis.