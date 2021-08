Rutte blijft zwijgzaam over formatie, geen uitsluitsel over links blok

Demissionair premier Rutte wil nog steeds niets zeggen over het vervolg van de formatie, ook niet of hij een formatiepoging met PvdA en GroenLinks wil proberen. "Ik weet dat jullie je kapot ergeren dat we niks kunnen zeggen", zei de VVD-leider na afloop van zijn gesprek met informateur Hamer en de D66- en CDA-delegaties. "Maar alles wat we erover zeggen, helpt niet bij het proces."

GroenLinks-leider Klaver zei vandaag dat andere partijen maar eens "hom of kuit" moesten geven. De leden van zijn partij en die van PvdA bleken dit weekend voorstander van gezamenlijk optrekken van de twee partijen in de formatie als één links blok.

Extra partij

VVD en CDA hebben tot nu toe altijd gezegd tegen een kabinet met PvdA en GroenLinks te zijn, omdat maar een van de twee nodig is voor een meerderheid. Een extra partij zou de coalitie instabiel maken, is de vrees.

Achter de schermen klonk dit weekend ook weer dat de samenwerking op links geen verandering brengt in dat standpunt. D66 wil overigens juist wel graag met de twee linkse partijen aan tafel.