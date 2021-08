Botbreuken, infecties en dus kans op amputaties na beving Haïti

De vrees voor nieuwe instortingen, bijvoorbeeld door een nieuwe aardbeving of orkaan, zit diep. Want op die manier hebben de meeste gewonden hun letsel opgelopen. Dat was ook het geval voor de 36-jarige kledingverkoper Felix Pierre Genel. Zijn huis stortte twee weken geleden in en hij kwam toen vast te zitten onder het puin, vertelt hij aan een verslaggever van persbureau AP.

Nog dezelfde dag werd hij met een gebroken arm onder de brokstukken vandaan gehaald. Genel had geluk dat er gelijk plek was in een plaatselijk ziekenhuis, maar ontkwam desondanks niet aan amputatie. "In plaats van te sterven, koos ik ervoor om mijn arm eraf te laten halen", vertelt hij vanuit het ziekenhuis. Genels rechterarm is geamputeerd tot aan zijn elleboog. De infectie had anders dodelijk kunnen aflopen.

Hulporganisaties vrezen dat meer slachtoffers dit lot wacht. "Daarom is het belangrijk dat er snel zorg beschikbaar komt", zegt een woordvoerder van het Rode Kruis.

Duizenden amputaties in 2010

Na de vorige grote aardbeving in 2010 zijn bij naar schatting tussen de 2000 en 4000 mensen een of meerdere ledematen geamputeerd. Bij die natuurramp lag het aantal slachtoffers, voor zover nu bekend is, wel fors hoger dan nu. Maar de dynamiek is nagenoeg hetzelfde: het broze gezondheidszorgstelsel is overbelast door slachtoffers. En elke onbehandelde wond kan levensgevaarlijk zijn.