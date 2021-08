Podcast De Dag: hoe huisjesmelkers de woningmarkt overnamen

De huur- en koopprijzen van woningen in Nederland blijven stijgen en verhalen over uitwassen op de woningmarkt zijn bijna dagelijks in het nieuws. Voor de kleinste kamers worden woekerprijzen gevraagd en starters verliezen vertrouwen dat het ze nog lukt om een eerste huis te kopen. In de hoop hen meer kansen te bieden komt er waarschijnlijk per 1 januari een wet tegen 'pandjesbazen'. Huisjesmelkers en woningbeleggers stuwen de prijzen namelijk op. Gemeenten mogen ze straks weren in bepaalde gebieden.

De nieuwe wet is een begin, zegt beurscommentator bij RTL Z Hans de Geus in podcast De Dag. Opmerkelijk is dat hij zelf ook 'huisjesmelker' is. Hij vindt dat er zo snel mogelijk iets aan de groeiende woonkloof gedaan moet worden. Want, zo zegt hij zelf, eigenlijk had hij geen woningbelegger moeten kunnen zijn.

Aan de hand van zijn eigen ervaringen schetst De Geus hoe huisjesmelkers de Nederlandse woningmarkt hebben overgenomen en hoe dat volgens hem anders kan.

