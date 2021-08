Wekdienst 30/8: Mogelijk besluit celstraf Bouterse • Start Caloh Wagoh-proces

Eerst het weer: er is vandaag veel bewolking, maar vanuit het noorden breekt de zon steeds vaker door. In Limburg is kans op een bui. Bij een matige wind loopt de temperatuur op naar 20 tot 22 graden. De komende dagen overheersen droge perioden en schijnt de zon van tijd tot tijd. Het wordt dagelijks een graad of 20.