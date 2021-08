Amerikaanse slachtoffers aanslag Kabul terug in VS, Biden brengt eerbetoon

Sinds de aanslag van donderdag heeft de VS twee luchtaanvallen uitgevoerd. Gisteren was het doelwit een planner van IS-K, de Afghaanse tak van IS, die zich bezighield met de voorbereiding van aanslagen.

Vandaag was het doelwit een auto vlak bij het vliegveld van Kabul. Volgens de VS zaten er een of meerdere zelfmoordterroristen in de wagen, die bij het vliegveld een aanslag wilden plegen.