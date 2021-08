Horeca positief over F1 ondanks hobbels: 'Beelden gaan wereld over'

Lana Lemmens van de stichting Zandvoort Marketing benadrukt daarnaast dat het een investering is voor de toekomst. "De beelden van Zandvoort, met het circuit, de duinen en de zee, gaan volgende week de hele wereld over", zegt Lemmens. "Door het evenement speelt ons dorp zich enorm in de kijker." Volgens cijfers van de Formula One Group, de wereldwijde commerciële organisatie achter de races, keken er verleden jaar gemiddeld zo'n 88 miljoen mensen per race. Het is de bedoeling dat Zandvoort ten minste drie keer een race mag organiseren.

'Scheur in de broek voor organisatie'

Toch lijkt het eerste jaar in ieder geval niet de gehoopte vetpot te worden. Zeker voor de DGP-organisatie zelf, die te maken heeft gehad met financiële tegenslagen. "Er zijn tientallen miljoenen geïnvesteerd om dit alles te laten gebeuren", vertelt NOS F1-verslaggever Louis Dekker. "Ze hopen daar drie jaar van te gaan oogsten, maar dat werd al met een jaar uitgesteld."

Dat een derde van de kaartjes geannuleerd moest worden, hielp niet mee. "Het terugverdienen van die investeringen gaat nu minder rap, zowel door die verminderde ticketopbrengst als het gevolg: minder racebezoekers betekent minder verkopen op het circuit zelf." En dus zitten ze met een 'scheur in de broek' van een paar miljoen, zegt Dekker. "Maar Max Verstappen is nog jong en de race is heel populair. Dus de komende jaren hebben ze de tijd om dat te compenseren."