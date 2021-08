Hausse aan reizigers verwacht: kun je vanaf morgen nog zitten in het ov?

Beetje bij beetje komen de reizigers dus terug, met komende weken waarschijnlijk een hoogtepunt. Toch is iedereen in de ov-sector het erover eens dat als sardientjes in de trein staan niet meer kan. NS-topvrouw Marjan Rintel zei eerder dat er een einde moet komen aan de zogenoemde hyperspits: "Dat wil niemand meer".

De verwachting is nu dat door alle versoepelingen ongeveer 80 procent van het oude aantal reizigers de weg naar het ov weer gaat vinden, vooral in oktober en november. "Als iedereen dan weer terugvalt in het oude gedrag, en we dus weer allemaal dezelfde trein pakken, staan we ouderwets in elkaars nek te hijgen", zegt Peters. "Zeker nu we plekken sneller als druk ervaren, kan dat tot problemen leiden."

'Ingewikkelde roosters'

Spreiden is daarvoor de oplossing, denken ze in de sector. Jarenlang kwam dat niet van de grond, tot corona. Enkele onderwijsinstellingen hebben nu afspraken gemaakt met vervoerders en zo hun rooster beter afgestemd op de dienstregeling en de aanvangstijden van andere scholen in de buurt. Dit gebeurt bijvoorbeeld in Nijmegen en Rotterdam.

Goed nieuws, vindt Peters. Maar hij is er niet gerust op: "Afgelopen maanden waren scholen door het kabinet verplicht om te werken aan spreiding. Die landelijke verplichting is er nu - tot verdriet van het openbaar vervoer - vanaf." Peters merkt dat sommige scholen daardoor terugvallen in oude roosters, waarbij iedereen tegelijk begint. "Iedereen moet dan automatisch in die ene bus, terwijl een paar klassen 15 minuten later laten beginnen al een wereld van verschil kan maken."

Hij ziet dat sommige onderwijsinstellingen het roosteren op spreiding zien als een last. "Ze zeggen dat alle roosters van de docenten en studenten helemaal op de schop moeten, zonder dat de school daar zelf van profiteert." Maar daar is de voorzitter van OV-NL het niet mee eens: "Reizigers komen veel comfortabeler op hun locatie aan, daar heeft iedereen wat aan."