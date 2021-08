Wekdienst 29/8: Verstappen start vanaf pole in België • Bijeenkomst Afghanistan-veteranen

Ander nieuws uit de nacht:

Opnieuw is op een vlucht met evacués uit Afghanistan een baby geboren. Dat gebeurde ergens in de lucht boven het Arabisch schiereiland, in een vliegtuig dat op weg was naar Engeland. Na de start in Dubai, waar de ouders vanuit Afghanistan naartoe waren gebracht, begonnen de weeën en niet veel later kwam het meisje Havva ter wereld: